Duvan Zapata, sentite l’agente: “In estate valuteremo tutte le offerte congrue. Se accetterebbe la Fiorentina? Vedremo a tempo debito”

Da tempo seguito dalla dirigenza viola, che vedrebbe in lui l’innesto ideale per l’attacco, Duvan Zapata può essere un obiettivo concreto in vista del mercato estivo. A tal riguardo, l’agente del calciatore dell’Atalanta Fernando Schena ha risposto ai microfoni di Sportitalia ad alcune domande sul suo assistito, soffermandosi in particolare su un ipotetico futuro alla Fiorentina del colombiano. Ecco le sue parole: “In estate valuteremo tutte le offerte congrue al giocatore e all’Atalanta. Se lui accetterebbe la Fiorentina? Inutile parlarne adesso, vedremo a tempo debito. Duvan sta recuperando dall’infortunio. Ed ha un contratto che scade nel 2024 con una opzione di rinnovo per la stagione successiva. Quindi, continuerà all’Atalanta”.

