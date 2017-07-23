Corriere dello Sport, Corvino convinto da Duvan Zapata, Fiorentina pronta a offrire 14 milioni al Napoli

L'ultimo campionato di Zapata con l'Udinese ha convinto Corvino che adesso vuole portare il centravanti colombiano di 26 anni a Firenze

La stagione conclusa all’Udinese di Duvan Zapata ha convinto Corvino, che vuole la punta di proprietà del Napoli: per arrivare al 26enne colombiano la Fiorentina è disposta a mettere sul piatto 13-14 milioni più bonus legati al rendimento e ad accelerare la trattativa per chiudere il prima possibile. Lo riporta il Corriere dello Sport Stadio.