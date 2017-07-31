Pedullà: "Duvan Zapata non è destinato alla Fiorentina. Pioli ha chiesto un altro tipo di attaccante"

Questa potrebbe essere la settimana giusta per Eysseric. Jesè può arrivare davvero alla Fiorentina perché piace e sicuramente partirà" così Pedullà

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"In questa settimana si dovrà muovere molto, soprattutto per chi ha il contratto in scadenza nel 2018. Paletta e Zapata? Sono giocatori che piacciono alla Fiorentina, ma per i quali il Torino si è mosso per tempo. Zapata si è promesso ai granata e Pioli ha un altro tipo di attaccante in mente. Quindi Duvan Zapata non è assolutamente destinato alla Fiorentina.

Ci dobbiamo aspettare comunque qualche novità in entrata durante questa settimana, partendo da Eysseric, per il quale la Fiorentina si è trovata a fare i conti con un club, il Nizza, che non aveva fretta di chiudere, forte di un potere economico importante. Alla Fiorentina piace Jesè del Psg e questo non è un mistero, sicuramente partirà da Parigi"