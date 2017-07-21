Corriere dello Sport, Corvino pensa al doppio colpo in attacco per la Fiorentina, Simeone e Duvan Zapata

Il direttore generale viola Corvino pensa al doppio colpo, sarebbe questo il desiderio di Stefano Pioli per la fase offensiva

La Fiorentina cerca il doppio colpo in attacco, dove Kalinic è quasi andato e anche Babacar è in bilico. L’attenzione di Corvino è puntata si su Giovanni Simeone, ormai in pugno ma sempre legato alla partenza del croato. Ma anche a Duvan Zapata, attaccante tornato al Napoli dopo i due di prestito all’Udinese, classe ’91 e reduce da una stagione in doppia cifra. Un raddoppio offensivo che secondo il quotidiano rientrerebbe nei desideri tecnici di Stefano Pioli, ancora in attesa del completamento della sua squadra. Così scrive il Corriere dello Sport.