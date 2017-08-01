Duvan Zapata ha scelto il Torino, il suo agente: "Spera che venga acquistato dai granata"

Duvan vuole la piazza granata e ci spera molto. Mi auguro che i granata possano trovare l’accordo con il Napoli" così il procuratore del colombiano

Il valzer delle punte in Serie A è pronto a partire. Tra queste rientrerà quasi sicuramente Duvan Zapata che, dopo l’esperienza biennale all’Udinese, è tornato a Napoli ma non ha nemmeno disfatto la valigia. In azzurro c’è troppa concorrenza per il bomber colombiano e dunque meglio cambiare aria. Torino e Fiorentina se lo contendono, ma secondo il suo agente Fernando Villareal Duvan ha già scelto. Queste le dichiarazioni a toronews.net: «Il mio desiderio è quello che Duvan possa andare al Torino perchè lo vuole fortemente. Anche lo stesso ragazzo vuole la piazza granata e ci spera molto. Mi auguro che il discorso aperto non cada nel nulla e che i granata possano trovare l’accordo con il Napoli».

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