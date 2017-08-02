Ag. Zapata: "Spero che Duvan vada al Torino, questa è la sua volontà"

Spero che il discorso non cada nel nulla ma che i due club possano trovare un accordo

Fernando Villareal, agente di Duvan Zapata, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Toronews: "La verità è che il mio desiderio è che Duvan possa andare al Torino perché lo vuole fortemente. Il giocatore lo vorrebbe, ci spera molto. Spero che il discorso non cada nel nulla, ma che i due club possano trovare l'accordo".