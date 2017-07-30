Paletta prende tempo e aspetta la Fiorentina, ma il Torino non ci sta

L'italo-argentino resta un obiettivo concreto per la difesa granata, ma la sua volontà è un'altra...

L'obiettivo della squadra di mercato granata è chiara: rinforzare la difesa con due innesti che garantiscano qualità ed esperienza alla rosa di Sinisa Mihajlovic. I nomi in cima alla lista della spesa sono infatti quelli di Lorenzo Tonelli, attualmente sotto contratto con il Napoli, e Gabriel Paletta, di proprietà del Milan.

La situazione più intricata sembra però essere proprio quella dell'italo-argentino che, nonostante le avances del Torino, pare più attratto da altre destinazioni. La principale, stando alle indiscrezioni, sembra sia proprio la Fiorentina, per la quale il difensore starebbe prendendo tempo e di conseguenza indispettendo i granata.

Fonte: Tuttosport