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Corriere fiorentino, la Fiorentina può prendere Paletta, il costo si aggira sui 3 milioni

Sul difensore la concorrenza di Milan e Valencia. L'obiettivo è quello di dare a Pioli un centrale esperto da affiancare affiancare giovani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2017 09:36
Corriere fiorentino, la Fiorentina può prendere Paletta, il costo si aggira sui 3 milioni -
Rassegna Stampa
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Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino questa mattina, la Fiorentina sta trattando con il Milan per Paletta, sul calciatore ci sono anche Torino e Valencia. L'obiettivo viola è quello di consegnare a Pioli un centrale esperto che conosce la serie A da affiancare ai giovani. Il costo di Paletta si aggira sui 3 milioni di euro.

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