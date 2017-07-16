Corriere fiorentino, la Fiorentina può prendere Paletta, il costo si aggira sui 3 milioni

Sul difensore la concorrenza di Milan e Valencia. L'obiettivo è quello di dare a Pioli un centrale esperto da affiancare affiancare giovani

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino questa mattina, la Fiorentina sta trattando con il Milan per Paletta, sul calciatore ci sono anche Torino e Valencia. L'obiettivo viola è quello di consegnare a Pioli un centrale esperto che conosce la serie A da affiancare ai giovani. Il costo di Paletta si aggira sui 3 milioni di euro.