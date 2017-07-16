Corriere fiorentino, la Fiorentina può prendere Paletta, il costo si aggira sui 3 milioni
Sul difensore la concorrenza di Milan e Valencia. L'obiettivo è quello di dare a Pioli un centrale esperto da affiancare affiancare giovani
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2017 09:36
Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino questa mattina, la Fiorentina sta trattando con il Milan per Paletta, sul calciatore ci sono anche Torino e Valencia. L'obiettivo viola è quello di consegnare a Pioli un centrale esperto che conosce la serie A da affiancare ai giovani. Il costo di Paletta si aggira sui 3 milioni di euro.