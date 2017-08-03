Il procuratore di Emre Mor gela la Fiorentina: "Si trasferirà in Italia, sarà o del Napoli o della Roma entro due giorni"
Stiamo parlando con questi due club e entro due giorni sarà tutto più chiaro" così il procuratore di Emre Mor ad un sito turco
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2017 19:00
Al sito turco Ajansspor ha parlato Mustafa Ozcan, procuratore di Emre Mor, talento classe 97 del Borussia Dortmund dato negli ultimi giorni vicinissimo alla Fiorentina ha parlato del futuro del suo calciatore: "Emre andrà in Italia. Ci siamo incontrati con Napoli e Roma e nei prossimi due giorni tutto sarà più chiaro. Si trasferirà in uno di questi due club".