Il procuratore di Emre Mor gela la Fiorentina: "Si trasferirà in Italia, sarà o del Napoli o della Roma entro due giorni"

Stiamo parlando con questi due club e entro due giorni sarà tutto più chiaro" così il procuratore di Emre Mor ad un sito turco

A cura di Redazione Labaroviola 03 agosto 2017 19:00

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