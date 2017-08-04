Corriere dello Sport, Corvino per prendere Emre Mor deve alzare la sua offerta di 2 milioni

L'inserimento di altre squadre mette fretta alla società viola, adesso la Fiorentina deve alzare l'offerta per il talento turco

Emre Mor è diventato l’uomo giusto per la Fiorentina, il tassello per accendere nuovamente il progetto, il giocatore perfetto da affiancare e comunicare palla a terra con Simeone. Sembrano però non bastare più i 13 milioni offerti in prima battuta dai viola, perché l’inserimento di altre grandi squadre rischia di far bruciare la Fiorentina. Si può salire dunque fino a 15, dato che Corvino ha a disposizione tanti soldi ricavati dalle cessioni.

Corriere dello Sport