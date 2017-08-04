Pedullà: la Fiorentina alza l'offerta per Emre Mor ma è destinata a defilarsi, dove può andare...

La concorrenza agguerrita e la prospettiva di un'asta inguaiano i viola, oggi molto defilati e quasi rassegnati

Un’asta internazionale per Emre Mor, il talento classe 1997 in uscita dal Borussia Dortmund. In mattinata la Fiorentina ha alzato i bonus, nel tentativo di sbloccare una situazione che lunedì era in discesa. Poi la Fiorentina non ha chiuso, ci sono stati altri inserimenti: molto blandi quelli della Roma, più concreti quelli dell’Inter come segnalato dal Sun già nella giornata di ieri. E con questa concorrenza la Fiorentina è destinata a defilarsi: malgrado l’offerta aumentata, l’asta inguaia i viola oggi molto defilati e quasi rassegnati. Alla Fiorentina non può bastare l’accordo raggiunto lunedì scorso con Emre Mor, da quel giorno si è scatenata un’asta inaccessibile.

La Roma non ha fatto fin qui un’offerta ufficiale, soltanto sondaggi. L’agente Ozcan aveva preannunciato l’arrivo in Italia: dopo i contatti telefonici di ieri con Ausilio, segnalati dalla stampa inglese, presenterà le richieste di ingaggio. E quelle di sicuro non rappresentano un ostacolo per i nerazzurri, visto che parliamo di circa un milione e mezzo a stagione. Il problema potrebbe essere un altro: l’Inter non ha oggi intenzione di investire 18 o 20 milioni per il cartellino di Emre Mor, parte da una base di 12-13 più bonus. Se queste condizioni fossero accettate dal Dortmund, si potrebbe procedere. A condizioni diverse, l’Inter dovrebbe procedere prima a una cessione. Tenendo conto che Karamoh è un discorso a parte, l’Inter ha il sì dell’attaccante in scadenza con il Caen.

Fonte: alfredopedulla.com