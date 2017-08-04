Di Marzio: "Anche l'Inter vuole prendere Emre Mor, in giornata il primo contatto con il Borussia Dortmund"

Sul calciatore ci sono Roma e Fiorentina ma adesso anche l'Inter vuole il calciatore per sostituire Perisic" così Gianluca Di Marzio

Questo è quello che scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

"C'è anche l'Inter su Emre Mor. Dopo gli interessi manifestati da Roma e Fiorentina che si sono mosse concretamente sull'esterno del Borussia Dortmund anche l'Inter ci sta pensando e in giornata il ds Ausilio prenderà i primi contatti con l'agente del giocatore per manifestare l'interesse del club nerazzurro. La valutazione del giocatore è di circa 20-22 milioni di euro ma l'Inter cerca un esterno, a prescindere dal futuro di Perisic e Candreva. Emre Mor potrebbe essere quello giusto."