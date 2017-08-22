Emre Mor cambia agente e ormai il suo vecchio procuratore annuncia: "Giocherà in Italia"

Troppi problemi sulle commissioni, il turco Emre Mor ha deciso di cambiare procuratore che adesso annuncia il suo futuro

Vi abbiamo raccontato poco fa che Emre Mor ha scaricato l’ormai ex agente Muzzi Ozcan, reo di aver fatto sostanzialmente saltare il suo trasferimento all’Inter per via delle alte commissioni richieste per sé. E adesso dalla Turchia rimbalzano le ultime dichiarazioni dello stesso Ozcan, così espressosi ai microfoni di Bayez TV: “Non sono più il suo agente, il nuovo procuratore è Demirtas Bektas, Emre Mor giocherà in Italia”. Ebbene, il nuovo manager dell’esterno offensivo classe 1997 del Borussia Dortmund è lo stesso di Calhanoglu, uno degli importanti acquisti piazzati dal Milan in questa sessione. E la principale stampa turca, da Aksam a Hurriyet, vede proprio nel Milan la prossima destinazione di Emre Mor. Tesi suffragata da uno dei principali procuratori di Turchia, Ahmet Bulut, che successivamente sempre a Bayez TV ha dichiarato: “Andrà al Milan”. In attesa di eventuali conferme, e considerato che Niang può sempre lasciare il club rossonero che quindi potrebbe prendere un altro esterno d’attacco, l’indiscrezione andava senz’altro registrata.

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