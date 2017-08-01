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Pioli: "Mi aspetto che la squadra migliori. Emre Mor? Domanda a vuoto, non rispondo"

Abbiamo creato tanto ma abbiamo segnato poco. Bene nel primo tempo da rivedere gli errori nel secondo" così Pioli dopo l'amichevole

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 21:25
Pioli: "Mi aspetto che la squadra migliori. Emre Mor? Domanda a vuoto, non rispondo" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Stefano Pioli ha parlato dopo l'amichevole, queste le sue parole:

"Approcciata bene la gara poi nel secondo tempo abbiamo avuto più difficoltà. Abbiamo creato tanto e potevamo segnare più di tre gol. Per segnare servono qualità e cattiveria. Sul primo gol subìto la squadra poteva lavorare meglio, meglio sbagliare ora anche se il tempo comincia a stringere. Mi aspetto presto dei miglioramenti dalla squadra. Dobbiamo essere più ordinati sul possesso palla. Emre Mor? Domanda a vuoto, non rispondo”.

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