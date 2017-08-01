Pioli: "Mi aspetto che la squadra migliori. Emre Mor? Domanda a vuoto, non rispondo"

Abbiamo creato tanto ma abbiamo segnato poco. Bene nel primo tempo da rivedere gli errori nel secondo" così Pioli dopo l'amichevole

Stefano Pioli ha parlato dopo l'amichevole, queste le sue parole:

"Approcciata bene la gara poi nel secondo tempo abbiamo avuto più difficoltà. Abbiamo creato tanto e potevamo segnare più di tre gol. Per segnare servono qualità e cattiveria. Sul primo gol subìto la squadra poteva lavorare meglio, meglio sbagliare ora anche se il tempo comincia a stringere. Mi aspetto presto dei miglioramenti dalla squadra. Dobbiamo essere più ordinati sul possesso palla. Emre Mor? Domanda a vuoto, non rispondo”.