Pioli: "Mi aspetto che la squadra migliori. Emre Mor? Domanda a vuoto, non rispondo"
Abbiamo creato tanto ma abbiamo segnato poco. Bene nel primo tempo da rivedere gli errori nel secondo" così Pioli dopo l'amichevole
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 21:25
Stefano Pioli ha parlato dopo l'amichevole, queste le sue parole:
"Approcciata bene la gara poi nel secondo tempo abbiamo avuto più difficoltà. Abbiamo creato tanto e potevamo segnare più di tre gol. Per segnare servono qualità e cattiveria. Sul primo gol subìto la squadra poteva lavorare meglio, meglio sbagliare ora anche se il tempo comincia a stringere. Mi aspetto presto dei miglioramenti dalla squadra. Dobbiamo essere più ordinati sul possesso palla. Emre Mor? Domanda a vuoto, non rispondo”.