La Nazione, due colpi in arrivo per la Fiorentina, a Firenze arrivano Emre Mor e Eysseric

In attesa di sbloccare la situazione Simeone e quella relativa alla cessione di Kalinic, Corvino sta per dare finalmente due rinforzi alla squadra viola

A Firenze continui fra Fiorentina e Borussia Dortmund, la speranza di Corvino è quella di definire prima possibile il passaggio in viola del giovane esterno turco Emre Mor, classe 1997 (ieri sera non convocato per l’amichevole contro l’Atalanta): trattativa ben impostata, 12 milioni sono il punto di incontro stabilito dopo l’aggancio iniziale dei viola, che avevano spinto subito sull’acceleratore offrendo 10 milioni.

Le difficoltà sono nate sui famosi bonus, i tedeschi spingono forte per un compenso di valorizzazione e una cospicua percentuale sulla eventuale vendita futura di Emre Mor, sulle cui potenzialità molti sono disposti a scommettere. Su questo di discute, le distanze non sembrano incolmabili anche per il modo deciso in cui la Fiorentina si è presentata per acquisire il giocatore.

Che potrebbe arrivare a Firenze subito dopo Eysseric, impegnato stasera con il Nizza nei preliminari Champions contro l’Ajax. In questo caso sono stati stabiliti anche i dettagli per portare in viola il jolly d’attacco (trequartista o esterno). La Fiorentina investirà su di lui 4 milioni, il Nizza vorrebbe annuniare la cessione di Eysseric dopo aver definito l’arrivo del sostituto (c’è anche Snejider in corsa). Infine Kalinic: la sua prestazione di ieri in Germania ha confermato con lo spirito e la forma fisica non sono granché. Ma la Fiorentina è decisa a non fare sconti (30 milioni la richiesta) e lo stallo blocca anche l’arrivo di Simeone.

La Nazione