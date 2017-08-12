Clamoroso Emre Mor, l'Inter sta decidendo di abbandonare la trattativa perchè il Borussia alza il prezzo

L'Inter sembra ormai aver deciso, il talento turco non arriverà a Milano. Nei prossimi giorni la scelta definitiva che a meno di colpi di scena sarà questa

Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito riguardo Emre Mor e l'Inter:

"Di sicuro questa è una situazione da monitorare non poco nei prossimi giorni. Occhio agli sviluppi su Emre Mor. L’Inter sta decidendo di mollarlo, non intende partecipare al gioco al rialzo dopo aver raggiunto l’accordo con il Borussia Dortmund. Se non ci saranno controindicazioni nelle prossime ore, la decisione dell’Inter sembra essere quella definitiva."