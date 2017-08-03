Corriere dello Sport, Emre Mor alla Fiorentina, si tratta sui dettagli, al calciatore un contratto da 1,3 milioni l'anno
Il Corriere dello Sport conferma, il folletto turco verso Firenze, si limano i dettagli con il Borussia Dortmund
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2017 09:12
Il direttore generale viola Pantaleo Corvino continua a lavorare per chiudere l’operazione col Borussia Dortmund per Emre Mor. Per il “folletto” turco si sta lavorando anche su una percentuale da corrispondere ai tedeschi in caso di futura rivendita: l’investimento ammonterebbe attorno ai 15 milioni (inclusi i bonus), con un contratto quinquennale al giocatore da 1,3 milioni netti a stagione.
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