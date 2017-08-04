SCONTRO TOTALE TRA INTER E FIORENTINA PER EMRE MOR. CORVINO NON AVEVA CHIUSO PER RISPARMIARE 2 MILIONI

Emre Mor alla Fiorentina o all'Inter? Ecco quello che sta succedendo con la società viola che rischia l'ennesimo autogol di questo mercato

Quella che sembrava una grande trattativa di mercato della Fiorentina si sta rivelando l'ennesimo autogol dell'estate viola. Infatti era praticamente chiusa la trattativa tra la società gigliata e il Borussia Dortmund per Emre Mor, era stato sia trovato l'accordo con il calciatore, sia si era arrivati ad un accordo di massima con la società tedesca.

Il dettaglio che era in discussione era solo quello che riguardava i bonus. Pantaleo Corvino aveva offerto 10 milioni più bonus mentre il Borussia ne voleva 12 più bonus. Questo accordo non raggiunto ha fatto perdere tempo alla Fiorentina e così c'è stato l'inserimento nella trattativa dell'Inter che adesso è vicinissima all'ingaggio del calciatore turco avendo già trovato l'accordo con quest' ultimo nella giornata di oggi.

Adesso è guerra aperta, entrambe le società hanno l'accordo con il calciatore ma entrambe non hanno quello con il Borussia. La Fiorentina oggi ha fatto la sua ultima offerta ufficiale di 15 milioni, ma forse è troppo tardi con l'Inter ormai in primissima fila.

Flavio Ognissanti