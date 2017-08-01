Retroscena La Nazione, il 22 luglio prima offerta della Fiorentina per Emre Mor, sfumato il suo possibile passaggio al Liverpool

La Fiorentina è vicinissima a Emre Mor del Borussia, si può chiudere a 12 milioni dopo una prima offerta di 10 milioni della società viola

Il caso Kalinic sembra ancora senza una via d’uscita? Corvino non si dispera. Anzi. Il dirigente viola accantona (per un attimo) la questione del centravanti per concentrarsi sul problema della corsia esterna. Così, mentre il Nizza ha rinviato la partenza di Eysseric per l’Italia, almeno fino a giovedì a causa di preliminari di Champions, ieri il Corvo si è mosso con decisione in altre due direzioni. La prima, quella a sorpresa, lo ha visto mettersi in contatto con il Borussia Dortmund per l’esterno Emre Mor (classe 1997), passaporto turco e danese che appena una decina di giorni fa doveva trasferirsi in prestito al Liverpool.

L’operazione con gli inglesi pare sia finita in un nulla di fatto proprio a causa della Fiorentina che evidentemente punta all’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Il prezzo? La prima indiscrezione parla di un accordo possibile sulla base di 12 milioni di euro. Emre Mor fu riscattatato appena un anno fa dal Nordsjaelland per 9 milioni e mezzo di euro. L’investimento sul giocatore turco-danese, appare così al momento la mossa più importante (in entrata) dell’estate della Fiorentina, in attesa appunto di risolvere la questione relativa all’attaccante e per esattezza a Simeone. I rapporti fra la Fiorentina e il Borussia sono buoni e Corvino avrebbe formulato la proposta d’acquisto sabato 22 luglio con una proposta economica di 10 milioni che poi il club tedesco (tre giorni dopo) ha fatto salire a 12 milioni.

La Nazione