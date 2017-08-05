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Sky Sport, Emre Mor sarà nerazzurro, martedi le visite mediche con l'Inter a Milano

Il destino di Emre Mor ormai è segnato, sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Martedi il turco sosterrà le visite mediche

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2017 16:09
Sky Sport, Emre Mor sarà nerazzurro, martedi le visite mediche con l'Inter a Milano -
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L'Inter stringe i tempi per Emre Mor. Secondo quanto rivela Sky Sport, manca solo l'ultimo ok del Borussia Dortmund per l'arrivo del talento turco a Milano. Con il giocatore l'accordo è stato trovato, mentre con il club tedesco l'intesa sarà trovata sulla base di una cifra leggermente inferiore ai 12 milioni, tra prestito e obbligo di riscatto. Mor può essere a Milano martedì per fare le visite mediche, tanto è forte il suo desiderio di diventare nerazzurro. Sul giocatore c'erano Everton, Lille, Roma e Fiorentina ma l'Inter, preso atto dell'eccessive richieste del Caen per Karamoh, ha accelerato per Mor. L'operazione è pronta per essere conclusa.

 

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