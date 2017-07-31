Tutto vero, Emre Mor può arrivare alla Fiorentina. Pronti 10 milioni, il Borussia lo cede solo a titolo definitivo
Il talento turco del Borussia Dortumund è davvero vicino ai viola. Si tratta per il passaggio a titolo definitivo. Intanto Babacar..
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 22:53
Quello di Emre Mor è un nome caldo per il mercato della Fiorentina. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da 'TMW', l'affare può chiudersi con un'offerta da dieci milioni di euro col Borussia Dortmund che non vuole cedere il calciatore in prestito.
Intanto, s'intensificano i contatti col Besiktas per l'attaccante Babacar: il club turco non molla e vuole a tutti i costi il centravanti senegalese.
Tuttomercatoweb.com