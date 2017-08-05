Pedullà: "Corvino sta lavorando per un colpo a sorpresa. Se Lemina vale 20 milioni quanto vale Borja Valero?"

Il Milan non può spendere più di 25 milioni per Kalinic. Tra lunedi e martedì colpi a sorpresa della Fiorentina" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Il Milan vuole Aubameyang e non può spendere piu di venticinque milioni di euro per Kalinic perché sarebbe parte di budget tolta alla ricerca del centravanti del Borussia. Chiesa? Non parte ora, è un patrimonio. Mercato? Mi aspetto un colpo a sorpresa tra lunedì e martedì, una risposta a tutto e tutti. Credo che stiano lavorando sottotraccia. Se Lemina vale 20 milioni fate le proporzioni sulla cifra di cessione di Borja Valero"