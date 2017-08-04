Ceccarini: "Emre Mor ed Eysseric erano ad un passo, ma Corvino ha temporeggiato troppo..."

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di TMW Radio: “Emre Mor? Corvino era in grande anticipo e addirittura vicino alla chiusura, ma si è temporeggiato troppo. In quella...

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di TMW Radio: “Emre Mor? Corvino era in grande anticipo e addirittura vicino alla chiusura, ma si è temporeggiato troppo. In quella zona del campo a Pioli piace moltissimo Politano, anche se Bucchi ha detto che non vuole privarsi dei migliori. Per non parlare poi di Eysseric. Erano tutti giocatori a un passo e, per un motivo o per un altro, l’ultimo passo non si fa mai. E i tifosi rumoreggiano. Il ritorno di Jovetic? E’ stata una possibilità dello scorso mercato, ma dubito che possa riproporsi l’affare. I Della Valle si aspettavano che Jovetic si riducesse l’ingaggio e che l’Inter desse una mano. Ad oggi può soltanto essere una suggestione degli ultimi giorni di mercato”.