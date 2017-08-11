Jesè Rodriguez non si allena nemmeno oggi con il Psg. Il club "Fuori per motivi personali"

Jesè sempre più lontano dal Psg e crescono i rumors riguardo un suo approdo alla Fiorentina. Che sia davvero vicino il suo arrivo a Firenze?

Jesè Rodriguez sempre più vicino all'addio al Psg. Infatti anche questa mattina il calciatore non si è allenato con la squadra francese. Ufficialmente il club parigino fa sapere "assente per motivi personali" Ma pare che lo spagnolo sia fuori per vicinissime novità di mercato circa il suo futuro con le voci su un suo possibile approdo alla Fiorentina che si fanno sempre più insistenti. Che sia davvero vicino il suo arrivo a Firenze?