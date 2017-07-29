Corriere dello Sport, Corvino lavora per dare a Pioli Politano del Sassuolo e Jesè Rodriguez del Psg

Cifre e dettagli di due trattative che Corvino vuole portare subito a casa. Per Jesè Rodriguez il problema resta l'ingaggio

Pantaleo Corvino ha deciso di accelerare per regalare a Pioli il tanto desiderato esterno d’attacco. Si punta tutto su Matteo Politano e Jesè Rodriguez, obiettivi difficili per natura economica. Per il primo, infatti, il Sassuolo chiede non meno di 15 milioni di euro, mentre la Fiorentina vorrebbe puntare su un prestito oneroso da circa 11 milioni, con riscatto obbligatorio di 3-4 milioni da pagare a giugno. Per quanto riguarda il secondo, invece, a rappresentare un problema è l’ingaggio del giocatore, lo scoglio rimane l’ingaggio del giocatore, pari a 3,5 milioni di euro annui. Troppo per le disponibilità gigliate. Così riporta il Corriere dello Sport Stadio.