Il retroscena: Corvino ha detto "no grazie" a Ramadani per Jesé Rodriguez. Poi l'accelerata Pjaca...

Secondo quanto riportano diversi media sportivi dalla Francia, Jesé Rodriguez sarebbe stato proposto alla Fiorentina, che lo aveva già cercato in passato. In particolare, sarebbe stato proprio Fali Ra...

A cura di Redazione Labaroviola 11 agosto 2018 18:39

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