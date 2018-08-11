Il retroscena: Corvino ha detto "no grazie" a Ramadani per Jesé Rodriguez. Poi l'accelerata Pjaca...
Secondo quanto riportano diversi media sportivi dalla Francia, Jesé Rodriguez sarebbe stato proposto alla Fiorentina, che lo aveva già cercato in passato. In particolare, sarebbe stato proprio Fali Ra...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2018 18:39
Secondo quanto riportano diversi media sportivi dalla Francia, Jesé Rodriguez sarebbe stato proposto alla Fiorentina, che lo aveva già cercato in passato. In particolare, sarebbe stato proprio Fali Ramadani a chiamare Pantaleo Corvino, il quale avrebbe risposto con un secco "no grazie" per il classe '93 in forza al Psg, per poi chiudere per Pjaca. Ora Jesé è cercato dal Parma.