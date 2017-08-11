Bucchioni: "Il Psg paga una parte dell'ingaggio di Jesè Rodriguez per farlo andare alla Fiorentina"

Anche Simeone sempre più vicino all'approdo in viola. Preziosi ha capito che 18 milioni sono oro colato" così Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb

Nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina, queste le sue parole:

"Ma esiste sempre il rush finale, come dimostra la Fiorentina. Dopo un mercato minore, Diego Della Valle ha aperto la strada a giocatori veri come Benassi, mentre Simeone e Jese’ sono più vicini. Preziosi ha capito che 18 milioni per il suo baby d’oro sono già tanta roba, mentre il Psg è disposto a pagare parte dell’ingaggio dell’ex Barca per vedere se a Firenze potrà rilanciarsi e fare meglio di Tello. Un derby dei recuperi fra ex Barca ed ex Real. La Fiorentina ci prova"