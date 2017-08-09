Corriere dello Sport, Jesè Rodriguez nuovo giocatore della Fiorentina entro sabato
Secondo il Corriere dello Sport si chiuderà entro e non oltre questa settimana la trattativa tra la società viola e il Psg
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 09:33
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina Jesè Rodriguez, esterno d'attacco del Psg classe 93, sarà a Firenze entro sabato. Dunque secondo il quotidiano la trattativa tra la società viola e il Paris per l'ex Real Madrid si chiuderà entro e non oltre questa settimana.