Ala sinistra cercasi: occhio a Jesè Rodriguez e allo svincolato Bernard. I costi delle operazioni...
Il Corriere dello Sport Stadio scrive che tra gli obiettivi necessari per il salto di qualità c'è un attaccante di fascia sinistra. Da giorni circolano già dei nomi, come quelli di Jesè Rodriguez e di...
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 16:27
Il Corriere dello Sport Stadio scrive che tra gli obiettivi necessari per il salto di qualità c'è un attaccante di fascia sinistra. Da giorni circolano già dei nomi, come quelli di Jesè Rodriguez e di Bernard, 25 anni, brasiliano che il 30 giugno si libererà a parametro zero dallo Shakhtar. I costi di queste operazioni si aggirano intorno ai 25 milioni di euro.