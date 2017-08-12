Pedullà conferma: "Jese Rodriguez sta rifiutando la Fiorentina, vuole giocare in Premier League"

Nonostante l'accordo tra Psg e Fiorentina Jesè Rodriguez preferisce l'Inghilterra all'Italia. Bocciata la proposta viola" così Alfredo Pedullà

Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

"Jesé Rodriguez è un obiettivo della Fiorentina, a questo punto potremmo anche dire che le percentuali stanno precipitando. Già, perché l’esterno offensivo di proprietà del Paris Saint-Germain preferisce aspettare, ha avuto un paio di proposte dalla Premier e ritiene che quello sia il campionato più idoneo alle sue caratteristiche. Tutto questo malgrado un accordo di massima tra il Psg e i viola, con ricca partecipazione al pagamento dell’ingaggio. Ma oggi Jesé ha altre idee e la Fiorentina è disposta a prendere soltanto calciatori fortemente motivati."