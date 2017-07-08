La Fiorentina vuole Jesè Rodriguez del Psg. Intanto Corvino ha chiuso per Eysseric del Nizza per 4 milioni
La Gazzetta dello Sport parla del mercato in entrata della Fiorentina, Simeone sarà viola solo in caso di cessione di Kalinic
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2017 09:18
La Fiorentina ha praticamente chiuso l’accordo per il trequartista Eysseric de Nizza, per una cifra sui 4 milioni. Pronto un quadriennale per il giocatore. Sul fronte offensivo il direttore generale Corvino punta Jesé Rodriguez, attaccante classe 93 del Psg negli ultimi sei mesi in prestito al Las Palmas. Contatti in corso per studiare formula del trasferimento. Resta anche l’obiettivo Simeone che arriverà in caso caso di partenza di Nikola Kalinic.