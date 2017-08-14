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Sky Sport, per Jesè Rodriguez oggi visite mediche e firma sul contratto con lo Stoke City

A prevalere la voglia del calciatore di giocare in Premier League rispetto alla scelta di giocare in Italia con la maglia della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 12:22
Sky Sport, per Jesè Rodriguez oggi visite mediche e firma sul contratto con lo Stoke City -
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Ormai è fatta. Jesè Rodriguez sarà un nuovo giocatore dello Stoke City, oggi per l'esterno spagnolo classe 93 sono previste le visite mediche e la firma sul contratto con il suo nuovo club. Il Psg, che aveva un accordo con la Fiorentina, si è subito accordato con il club inglese data la preferenza del calciatore di giocare in Premier League.

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