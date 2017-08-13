Jesè Rodriguez preferisce lo Stoke City alla Fiorentina. Corvino ha scartato definitivamente anche Politano
A nulla è servito l'accordo tra la società viola e il club parigino dell'ingaggio e sul prestito. Jesè ha detto no alla Fiorentina
La società viola ha ricevuto una risposta negativa da Jesé Rodriguez. Inutile dunque aver raggiunto l’accordo con il PSG (prestito biennale e parte dei 7 milioni lordi dell’ingaggio annuale a carico della società francese) a fronte delle perplessità del giocatore. Il quale ha fatto sapere di preferire la Premier League, in particolare lo Stoke City (ieri sconfitto proprio dall’Everton a caccia di Kalinic) che si è fatto avanti con decisione. Proseguirà dunque la ricerca di Corvino per l’esterno d’attacco e a quanto pare non mancano le soluzioni di riserva.
Da scartare Politano, il Sassuolo non scende dalla richiesta di 15 milioni – mentre il teorico profilo restringe la fascia di età (da 23 a 25 anni) e alla fama non da top. Per intendersi: un rinforzo alla Eysseric, quindi un giocatore di talento affidabile e che abbia una valutazione inferiore a quelle dei cosiddetti top (che certo altre destinazioni preferiscono a Firenze).
Quotidiano Sportivo