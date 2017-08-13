Jesè Rodriguez preferisce lo Stoke City alla Fiorentina. Corvino ha scartato definitivamente anche Politano

A nulla è servito l'accordo tra la società viola e il club parigino dell'ingaggio e sul prestito. Jesè ha detto no alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola 13 agosto 2017 10:40

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