Accordo trovato tra Fiorentina e Psg per Jesè Rodriguez, prestito biennale con diritto di riscatto

Adesso mancano solo da sistemare i dettagli della spesa dell'ingaggio dello spagnolo che in Francia guadagna 3,5 milioni di euro l'anno

Conferme sull’affare Jesé Rodriguez. L'intesa tra la Fiorentina ed il Psg sarebbe stata raggiunta sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto a favore dei viola. Resta da trovare l’accordo definitivo per la collaborazione dei francesi e per il pagamento dell’ingaggio e, soprattutto, da convincere il giocatore che sta facendo le sue valutazioni. Sarà lui a decidere nelle prossime ore.

Corriere dello Sport Stadio