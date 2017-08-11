Accordo trovato tra Fiorentina e Psg per Jesè Rodriguez, prestito biennale con diritto di riscatto
Adesso mancano solo da sistemare i dettagli della spesa dell'ingaggio dello spagnolo che in Francia guadagna 3,5 milioni di euro l'anno
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 10:12
Conferme sull’affare Jesé Rodriguez. L'intesa tra la Fiorentina ed il Psg sarebbe stata raggiunta sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto a favore dei viola. Resta da trovare l’accordo definitivo per la collaborazione dei francesi e per il pagamento dell’ingaggio e, soprattutto, da convincere il giocatore che sta facendo le sue valutazioni. Sarà lui a decidere nelle prossime ore.
Corriere dello Sport Stadio