Jesè Rodriguez sempre più vicino alla Fiorentina, si lavora sull'ingaggio. Lo spagnolo guadagna 3,5 milioni di euro
Accordo trovato per il prestito con il Psg, adesso bisogna solo trovare l'accordo con il calciatore che ha un ingaggio alto
Jesé e la Fiorentina: uno scenario che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti e che sta prendendo sempre più consistenza. La Viola cerca un esterno d’attacco con le caratteristiche dell’ex canterano del Real Madrid, da tempo a margini del Paris Saint-Germain. Si lavora sull’ingaggio, snodo cruciale dal momento che lo spagnolo a Parigi percepisce circa 3,5 milioni a stagione. Ma per la Fiorentina Jesé è un passaggio fondamentale, anche per consentire di sfruttare appieno le potenzialità di Benassi che oggi, nel 4-2-3-1 di Pioli, partirebbe largo a sinistra nella batteria dei tre dietro l’unica punta. Si procede con fiducia, la Viola fa sul serio per Jesé Rodriguez.
Alfredopedullà.com