Jesé Rodriguez dopo aver preferito lo Stoke City (con cui è retrocesso) adesso può approdare a Firenze?

La scorsa estate l'esterno spagnolo ex Real Madrid in forza al PSG, Jesé Rodriguez, era stato ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina per poi preferire l'Inghilterra e lo Stoke City, con il...

La scorsa estate l'esterno spagnolo ex Real Madrid in forza al PSG, Jesé Rodriguez, era stato ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina per poi preferire l'Inghilterra e lo Stoke City, con il quale è retrocesso in Championship. Adesso è rientrato al PSG solo di passaggio poichè verrà girato nuovamente in prestito. Magari adesso la Fiorentina gli risulterebbe destinazione gradita...

A scriverlo nell'edizione odierna La Nazione