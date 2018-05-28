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Jesé Rodriguez dopo aver preferito lo Stoke City (con cui è retrocesso) adesso può approdare a Firenze?

La scorsa estate l'esterno spagnolo ex Real Madrid in forza al PSG, Jesé Rodriguez, era stato ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina per poi preferire l'Inghilterra e lo Stoke City, con il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 09:52
Jesé Rodriguez dopo aver preferito lo Stoke City (con cui è retrocesso) adesso può approdare a Firenze? -
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Jese Rodriguez
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La scorsa estate l'esterno spagnolo ex Real Madrid in forza al PSG, Jesé Rodriguez, era stato ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina per poi preferire l'Inghilterra e lo Stoke City, con il quale è retrocesso in Championship. Adesso è rientrato al PSG solo di passaggio poichè verrà girato nuovamente in prestito. Magari adesso la Fiorentina gli risulterebbe destinazione gradita...

A scriverlo nell'edizione odierna La Nazione

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