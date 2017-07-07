Sportitalia: La Fiorentina vuole Jesé Rodriguez per l'attacco, lo spagnolo è di proprietà del PSG.

Stando a quanto rivela Sportitalia, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino il talentuoso Jesé Rodriguez, classe '93 scuola Real Madrid e adesso nelle fila del Paris Saint-Germain. I Viola lo starebber...

A cura di Redazione Labaroviola 07 luglio 2017 23:58

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