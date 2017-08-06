La Nazione, Corvino tratta con Sassuolo e Psg, vuole portare a Firenze Politano e Jesè Rodriguez

Secondo La Nazione due giorni fa Corvino ha riparto le trattative con il Sassuolo per l'esterno italiano. Si lavora anche per Jesè

Per il dopo Bernardeschi i candidati principali a indossare la maglia viola sono Jesè del PSG e Politano del Sassuolo. Come riporta questa mattina La Nazione due giorni fa Corvino ha riaperto il tavolo con gli emiliani, ieri si è rimesso in contatto con il club francese. In questo caso, per Jesè si lavora al prestito con diritto di riscatto. Decisiva sarà la volontà del giocatore che prima di accettare Firenze vuole garanzie.