La Fiorentina vuole davvero Jesé Rodriguez! I Viola lo hanno ufficialmente richiesto al PSG

Stando a quanto rivela Fox Sports, la Fiorentina avrebbe contattato ufficialmente il Paris Saint-Germain per avere informazioni su Jesé Rodriguez. L'esterno d'attacco spagnolo arriverebbe a Firenze co...

Stando a quanto rivela Fox Sports, la Fiorentina avrebbe contattato ufficialmente il Paris Saint-Germain per avere informazioni su Jesé Rodriguez. L'esterno d'attacco spagnolo arriverebbe a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto per una somma ancora da pattuire. La Fiorentina ha fatto il primo passo, adesso tocca al sodalizio parigino e all'entourage dell'ex Real Madrid. Jesè Rodriguez in Viola sembra dunque essere molto più di una semplice suggestione di mercato...