Gazzetta dello Sport, accordo totale tra Psg e Fiorentina per Jesè Rodriguez, si aspetta solo il si del calciatore
Prestito biennale con diritto di riscatto, questa la formula del passaggio dell'esterno spagnolo alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2017 10:51
Il direttore generale della Fiorentina Corvino, è al lavoro col Psg per il passaggio in viola di Jesé, che anche ieri si è allenato a parte. I viola hanno l’accordo totale col Psg sulla formula (prestito biennale con diritto) e sull’ingaggio: i francesi ne pagherebbero una bella fetta. Manca il via libera del giocatore.
La Gazzetta dello Sport