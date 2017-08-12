Gazzetta dello Sport, accordo totale tra Psg e Fiorentina per Jesè Rodriguez, si aspetta solo il si del calciatore

Prestito biennale con diritto di riscatto, questa la formula del passaggio dell'esterno spagnolo alla Fiorentina

Il direttore generale della Fiorentina Corvino, è al lavoro col Psg per il passaggio in viola di Jesé, che anche ieri si è allenato a parte. I viola hanno l’accordo totale col Psg sulla formula (prestito biennale con diritto) e sull’ingaggio: i francesi ne pagherebbero una bella fetta. Manca il via libera del giocatore.

La Gazzetta dello Sport