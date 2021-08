Mundo Deportivo, il futuro di Pjanic sarà in Italia, la Fiorentina possibilità concreta

BARCELLONA (SPAGNA) – Ormai è solo questione di tempo: Miralem Pjanic è pronto a lasciare il Barcellona dopo esser finito fuori dai radar del tecnico Ronald Koeman. Il centrocampista bosniaco non riesce a ritagliarsi il giusto spazio, pertanto potrebbe andar via in prestito. La decisione dovrebbe avvenire già in settimana. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il futuro del giocatore è in Italia e i club interessati a lui sarebbero ben quattro. Ma vediamo quali sono e i possibili pro e contro.

Pjanic vorrebbe tornare a vestire la maglia della Juve. L’arrivo di Locatelli e le difficoltà di chiudere colpi in uscita (Ramsey tra i possibili partenti), però, complicano la pista bianconera. Spinge per averlo al Napoli, invece, Luciano Spalletti, che lo ha anche chiamato per cercare di convincerlo. Il bosniaco e il tecnico di Certaldo hanno lavorato insieme alla Roma. Proprio i giallorossi sarebbero uno degli altri club che accoglierebbero volentieri il bosniaco. Nella Capitale Pjanic ha vissuto cinque anni intensi.

L’esperienza passata e l’intrigante possibilità di lavorare agli ordini di Mourinho potrebbero poi fare la differenza. Infine ci sarebbe l’ipotesi Fiorentina. Il club non convince pienamente il calciatore ma gli ottimi rapporti tra il suo agente, Fali Ramadani, e il numero uno dei toscani, Rocco Commisso, potrebbero semplificare le cose. Di certo, secondo il Mundo Deportivo, il futuro di Pjanic è in Serie A, e importanti novità potrebbe arrivare già in settimana. Lo riporta Tuttosport

