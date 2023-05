Commisso scrive a De Laurentiis: “Hai lottato non solo contro avversari ma anche contro critiche ingiuste”

Il Napoli è campione d’Italia dopo il pareggio di Udine che ha consegnato alla truppa di Spalletti matematicamente il tricolore, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è voluto complementare personalmente con Aurelio De Laurentiis e gli ha scritto un messaggio:

“Congratulazioni Aurelio per questa straordinaria vittoria. Felice per Napoli e per il Napoli e soprattutto per te che hai fatto tanti sacrifici in questi anni lottando non solo contro gli avversari, ma spesso anche contro critiche ingiuste. Grazie per aver riportato uno Scudetto nel nostro amato Meridione”.

Tra i due c’è stima reciproca anche per le diverse battaglie fatte in Lega fianco a fianco

