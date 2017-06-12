Dalla Spagna sono sicuri, Borja Valero è un nuovo giocatore del Milan. 10 milioni alla Fiorentina

Clamorosa la notizia lanciata da Marca, secondo il quotidiano spagnolo la Fiorentina avrebbe ceduto Borja Valero ai rossoneri

Il quotidiano spagnolo Marca, lancia una clamorosa indiscrezione. Il centrocampista della Fiorentina Borja Valero sarebbe prossimo al trasferimento in rossonero tanto che già domani potrebbe essere il giorno decisivo per la firma. L'ex centrocampista del Villarreal avrebbe già trovato l'accordo con la dirigenza del Milan e il suo prezzo si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.

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