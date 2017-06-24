Marca: niente Fiorentina per Diaz, il suo futuro sarà a Lione

I francesi sono disposti ad investire 10 milioni du euro per acquistare il 60% del cartellino dell'attaccante

Il nome di Mariano Diaz, giovane attaccante di proprietà del Real Madrid, è stato più volte accostate a diverse società italiane ed in particolar modo alla Fiorentina. Tuttavia il futuro del classe ’93 non sarà in Italia poiché, secondo quanto riportato da Marca, pare che il Lione sia intenzionato a pagare i 10 milioni di euro necessari per acquistare il 60% del suo cartellino, mentre la parte restante rimarrà nelle mani di Florentino Perez.