Notizie Mariano Diaz Fiorentina

Mariano Diaz del Real Madrid è positivo al Coronavirus. Probabilmente salterà il match di Champions
28 luglio 2020 15:47
Il Real scarica Mariano Diaz, servono 10 milioni. Fiorentina interessata ma il Lione è in pole...
25 giugno 2017 19:58
Marca: niente Fiorentina per Diaz, il suo futuro sarà a Lione
24 giugno 2017 13:12
Fiorentina su Mariano Diaz del Real Madrid. Florentino Perez: "È giusto che vada a giocare all'estero"
20 giugno 2017 16:35
Di Marzio conferma, vanno avanti i colloqui tra Real e Fiorentina per Mariano Diaz
12 giugno 2017 11:37
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