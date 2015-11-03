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Notizie Mariano Diaz Fiorentina

Mariano Diaz del Real Madrid è positivo al Coronavirus. Probabilmente salterà il match di Champions

28 luglio 2020 15:47

Il Real scarica Mariano Diaz, servono 10 milioni. Fiorentina interessata ma il Lione è in pole...

25 giugno 2017 19:58

Marca: niente Fiorentina per Diaz, il suo futuro sarà a Lione

24 giugno 2017 13:12

Fiorentina su Mariano Diaz del Real Madrid. Florentino Perez: "È giusto che vada a giocare all'estero"

20 giugno 2017 16:35

Di Marzio conferma, vanno avanti i colloqui tra Real e Fiorentina per Mariano Diaz

12 giugno 2017 11:37

Mariano Diaz alla Fiorentina? Dalla Spagna confermano, ma il giocatore vuole restare in Liga

09 giugno 2017 15:21

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