Fiorentina su Mariano Diaz del Real Madrid. Florentino Perez: "È giusto che vada a giocare all'estero"

È stato Gianluca Di Marzio rilanciare la notizia dell'Interesse viola. Adesso parla Perez: "lo vogliono tanti club dall'estero

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato riguardo il futuro del suo giovane attaccante Mariano Diaz classe 93, queste le sue parole: "Lo vogliono in tantissimi, soprattutto all’estero. Credo che sia giunto il momento che faccia un’esperienza". Nelle ultime settimane era stato l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio a rilanciare la notizia dell'interesse viola per l'attaccante in forza al Real.