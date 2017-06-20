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Fiorentina su Mariano Diaz del Real Madrid. Florentino Perez: "È giusto che vada a giocare all'estero"

È stato Gianluca Di Marzio rilanciare la notizia dell'Interesse viola. Adesso parla Perez: "lo vogliono tanti club dall'estero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2017 16:35
Fiorentina su Mariano Diaz del Real Madrid. Florentino Perez: "È giusto che vada a giocare all'estero" -
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Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato riguardo il futuro del suo giovane attaccante Mariano Diaz classe 93, queste le sue parole: "Lo vogliono in tantissimi, soprattutto all’estero. Credo che sia giunto il momento che faccia un’esperienza". Nelle ultime settimane era stato l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio a rilanciare la notizia dell'interesse viola per l'attaccante in forza al Real.

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