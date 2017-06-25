Il Real scarica Mariano Diaz, servono 10 milioni. Fiorentina interessata ma il Lione è in pole...
Il centravanti dominicano Mariano Diaz, è stato messo alla porta dal Real Madrid e i club interessati a lui non mancano di certo. L'Olympique Lione si è proposto con insistenza per assicurarsi l'attac...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 19:58
Il centravanti dominicano Mariano Diaz, è stato messo alla porta dal Real Madrid e i club interessati a lui non mancano di certo. L'Olympique Lione si è proposto con insistenza per assicurarsi l'attaccante, ma le richieste della Casablanca sono più alte rispetto all'attuale offerta. Come riporta Marca infatti, il Real Madrid vorrebbe incassare almeno 10 milioni di euro dalla cessione: resta quindi viva l'ipotesi che porta alla Fiorentina, club dimostratosi interessato a Mariano Diaz.