Il Real scarica Mariano Diaz, servono 10 milioni. Fiorentina interessata ma il Lione è in pole...

Il centravanti dominicano Mariano Diaz, è stato messo alla porta dal Real Madrid e i club interessati a lui non mancano di certo. L'Olympique Lione si è proposto con insistenza per assicurarsi l'attac...

A cura di Redazione Labaroviola 25 giugno 2017 19:58

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 30: Mariano Diaz Mejia of Real Madrid CF celebrates after scoring Real's 3rd goal during the Copa del Rey last of 32 match between Real Madrid and Cultural Leonesa at estadio Santiago Bernabeu on November 30, 2016 in Madrid,

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