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Il Real scarica Mariano Diaz, servono 10 milioni. Fiorentina interessata ma il Lione è in pole...

Il centravanti dominicano Mariano Diaz, è stato messo alla porta dal Real Madrid e i club interessati a lui non mancano di certo. L'Olympique Lione si è proposto con insistenza per assicurarsi l'attac...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 19:58
Il Real scarica Mariano Diaz, servono 10 milioni. Fiorentina interessata ma il Lione è in pole... - MADRID, SPAIN - NOVEMBER 30: Mariano Diaz Mejia of Real Madrid CF celebrates after scoring Real's 3rd goal during the Copa del Rey last of 32 match between Real Madrid and Cultural Leonesa at estadio Santiago Bernabeu on November 30, 2016 in Madrid,
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 30: Mariano Diaz Mejia of Real Madrid CF celebrates after scoring Real's 3rd goal during the Copa del Rey last of 32 match between Real Madrid and Cultural Leonesa at estadio Santiago Bernabeu on November 30, 2016 in Madrid,
Calciomercato
Mariano Diaz
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Il centravanti dominicano Mariano Diaz, è stato messo alla porta dal Real Madrid e i club interessati a lui non mancano di certo. L'Olympique Lione si è proposto con insistenza per assicurarsi l'attaccante, ma le richieste della Casablanca sono più alte rispetto all'attuale offerta. Come riporta Marca infatti, il Real Madrid vorrebbe incassare almeno 10 milioni di euro dalla cessione: resta quindi viva l'ipotesi che porta alla Fiorentina, club dimostratosi interessato a Mariano Diaz.

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