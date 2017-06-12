Di Marzio conferma, vanno avanti i colloqui tra Real e Fiorentina per Mariano Diaz
I contatti con la società madrilena continuano, il centravanti nato a Barcellona è nella lista di Corvino per l'attacco viola
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 11:37
Gianluca Di Marzio conferma l'interesse viola per Mariano Diaz del Real Madrid. La Fiorentina avrebbe avviato i contatti che proseguono con il Real Madrid per l’attaccante dominicano nato a Barcellona Mariano Diaz. Il giocatore è uno dei nomi presi in considerazione per aggiornare la lista di attaccanti da consegnare nelle mani di Pioli.