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Di Marzio conferma, vanno avanti i colloqui tra Real e Fiorentina per Mariano Diaz

I contatti con la società madrilena continuano, il centravanti nato a Barcellona è nella lista di Corvino per l'attacco viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 11:37
Di Marzio conferma, vanno avanti i colloqui tra Real e Fiorentina per Mariano Diaz -
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Gianluca Di Marzio conferma l'interesse viola per Mariano Diaz del Real Madrid. La Fiorentina avrebbe avviato i contatti che proseguono con il Real Madrid per l’attaccante dominicano nato a Barcellona Mariano Diaz. Il giocatore è uno dei nomi presi in considerazione per aggiornare la lista di attaccanti da consegnare nelle mani di Pioli.

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