Mariano Diaz alla Fiorentina? Dalla Spagna confermano, ma il giocatore vuole restare in Liga

Corvino mette sul piatto tanti soldi per averlo, il Real vuole il diritto di recompra. Si tratta per il talento offensivo classe 93

Mariano Diaz alla Fiorentina, ieri lo ha annunciato Alfredo Pedullà come una trattativa molto calda. Anche in Spagna ne parlano, secondo Sport, quotidiano spagnolo, la società viola ha offerto 8 milioni di euro per l’attaccante classe 93. Il Real vorrebbero cederlo in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto valido per i prossimi tre anni, mentre il giocatore vuole andare via per giocare, vorrebbe restare in Liga. Mariano Diaz quest'anno ha giocato 14 partite con la squadra allenata da Zidane e ha messo a segno 2 gol.