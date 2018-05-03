Marca: l'Espanyol non riscatterà Carlos Sanchez, torna in viola. Dopo il mondiale a Moena, poi?
Carlos Sanchez non verrà riscattato dall'Espanyol. Lo afferma l'autorevole quotidiano iberico Marca, che sottolinea come il club catalano non abbia alcuna intenzione di esercitare il diritto di riscat...
Carlos Sanchez non verrà riscattato dall'Espanyol. Lo afferma l'autorevole quotidiano iberico Marca, che sottolinea come il club catalano non abbia alcuna intenzione di esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista colombiano, fissato peraltro a soli 3 milioni di euro. Così - lo scenario che si apre - dopo il mondiale di Russia 2018, da vivere con la fascia da capitano della Colombia, Sanchez farà ritorno alla Fiorentina, nel ritiro di Moena. Probabile, comunque, che si tratti soltanto di una tappa di passaggio, in attesa di essere dirottato verso nuovi lidi.